【業績】迪生創建全年少賺56%　

▲ 【業績|名店】迪生全年純利2億 符合盈警按年少56%

迪生創建 （00113） 公布業績，截止3月31日財年止，收入20.2億元，按年少11%。權益股東之溢利為2億元，按年跌56.5%，符盈警預期。末期息維持0.27元，全年派息維持0.35元，現價股息率為8.53厘。迪生收報4.1元，升0.2%。

料零售環境將更艱難 美容產品收入少近三成

迪生對香港零售環境持「悲觀」態度，因本地疫情、通關、通脹以及失業率存在不確定性，預期零售環境將更「艱難」。

迪生主要收入來源自腕錶及珠寶銷售、服裝配飾和化妝及美容產品三方面，共錄20.46億元收入，按年少5.4%。當中腕錶及珠寶和服裝配飾收入均錄增長，腕錶及珠寶收入為10.75億元，按年增2.96%；服裝配飾收入為5.02億元，增10.46%。而美容產品收入則大幅下跌，全年收入為4.67億元，下跌29.48%。

迪生指香港業務受新冠疫情影響，香港營業額按年少11.1%，佔銷售額72.2%，涉7間店鋪。台灣業務在疫情下維持強勁需求，取得超過100%之創紀錄溢利增長，佔營業額22.8%，涉23間分店。

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