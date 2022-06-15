【ESG】有助大幅降低運輸成本　本地科企研發新方案驅動氫能產業

▲ 本地的盈保先進科技宣佈，已成功研發出全球首創的應用方案，解決氫能的運輸和貯存等問題，將可成為驅動氫能產業的引擎，有助香港以至世界各地應對氣候變化的挑戰。（盈保先進科技提供圖片）

氫能被稱為「明日能源」，以取代柴油，世界各地相繼應用氫氣作能源，但大規模運作仍未普及。植根本地的盈保先進科技宣佈，已成功研發出全球首創的應用方案，解決氫能的運輸和貯存等問題，將可成為驅動氫能產業的引擎，有助香港以至世界各地應對氣候變化的挑戰。

【消費券】與全港8大商場合作 WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」

根據《香港氣候行動藍圖2050》，香港特區政府重申於2050年前達致「碳中和」的目標。運輸界別是香港第2大的碳排放源（18%），「綠色運輸」正是環境局4大減碳策略和措施之一。據悉，氫燃料電池巴士及重型車輛亦快將在港落地。

除了香港，內地、日本、韓國以至歐美各地均積極推動氫能經濟，全球掀起綠色能源革命。氫能可做到零排放效果，但亦存在運輸、貯存、安全和生產成本等挑戰。世界各地的大學及科研機構正積極研發相關科技方案，冀能全面應用這種潔淨能源。

可用於海陸空運輸工具、建築工地

▲ 盈保聯合創辦人及行政總裁劉培生表示：「我們的科研團隊研究出利用矽砂（Si＋），作為氫能載體，能夠按需求在地生產氫能，解決運輸、貯存、安全和生產成本等問題，可為全球氫能發展帶來突破。」

盈保聯合創辦人及行政總裁劉培生表示：「我們的科研團隊研究出利用矽砂（Si＋），作為氫能載體，能夠按需求在地生產氫能，解決運輸、貯存、安全和生產成本等問題，可為全球氫能發展帶來突破。」

他解釋，以矽砂（Si＋）加入鹼性水，從而釋放純氫氣，過程中並無污染物和碳排放；化學反應後所產生的水玻璃（矽酸納），可配製用於綠色建築物料，物盡其用。

以零碳排放的綠色氫能為主要能源載體，可用於海陸空運輸工具、建築工地和偏僻地方發電，以至機場、醫院及數據中心等的後備電能。

【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？ 擬加廣告、改購試播影集測反應

【虛假產地來源】連鎖集團被揭違反《商品說明條例》 充公逾千包魷魚乾

責任編輯：李智美