【租賃成交】珀麗灣兩房放租2個月無客吼　業主急減價　終低市價1,000元租出　呎租23.8元

樓市暢旺之際，租賃市場亦多成交。中原地產溫明峯表示，珀麗灣租賃市況靠穩上升，成交活躍，本月半個月已錄得13宗租務成交，呎租表現則平穩，平均實用呎租保持於28元水平。不過，近期有業主急放租大減價，外區客成功以1.25萬元月租租用單位，低市價約1,000元。

【二手樓價】珀麗灣海景三房762萬沽 業主因兩個原因 減近50萬放售【下一頁】

溫明峯表示，珀麗灣26座中層B室，實用面積526平方呎，兩房間隔，享園景，月租叫價1.4萬元，交吉放匙兩個月，業主因為心急租出，故肯大幅減價，最終以1.25萬元租出，比市價平約1,000元或7.4%，折合實用呎租23.8元。

據了解，租客為外區夫婦，原業主於2006年以226萬元買入單位，持貨16年，現租出可享約6.6厘租金回報。

【2022焦點新盤】必嘉坊‧曦匯202呎開放式示範單位 送逾4米闊巨型多功能組合櫃【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映︰【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機