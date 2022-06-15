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【大家樂341】大家樂：加價壓力一定有　但消費者接受程度不太高

股市 19:19 2022/06/15

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圖左起為大家樂首席財務官曾彥昭及首席執行官羅德承

港府於4月派發消費券及開始放寬社交距離措施，大家樂 （00341） 首席執行官羅德承表示，初時復甦較預期慢，雖然早午茶市生意跌幅收窄至單位數，但晚市生意仍跌3至4成，5月亦跌雙位數。他指，期望適逢8月初派發第二期消費券，並透過推出一連串的營銷活動，刺激暑假旺季銷售。

被提問到會否加價，羅德承承認，面對現時疫情和食材供應問題，有一定加價的壓力，但會因情況靈活應對食材成本問題，如改變食材配搭、調整餐單、和調整部分菜式價錢等，因為相信將「成本純粹轉嫁給消費者，接受程度不太高」。他又提到，集團會加強發展會員計劃，擬訂更多優惠及回贈回饋顧客，給予消費者物所值的感覺，以提升惠顧次數。至3月底止，人均單價與中期業績時相若，約為39元。

香港10間新門處於籌備階段

集團表示，於香港，速食餐飲業務方面，有10間新門店處於籌備階段。羅德承提到，近期大部份開店為大家樂品牌，因為座位數目較高。而內地則有16間新門店處於籌備階段。

羅德承稱，預期未來租金將持平或上升，集團會利用品牌優勢，爭取多更多落點的機會。至於面對人手短缺的問題，他指，會提升數碼化的應用及進一步簡化廚房的生產流程。

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餐飲 大家樂 港股 大家樂（00341）

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