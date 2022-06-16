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英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業

環球社會熱點 08:35 2022/06/16

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英國樓價持續飆升，民眾對於難上車深感不滿。英格蘭北約克郡沿海小鎮惠特比 （Whitby）周一（13日）舉行公投，最終以大比數通過，禁止向非自住人士出售新物業。惠特比有兩成物業以非自住形式持有，民眾埋怨外地人推高樓價。不過，公投並無法律約束力。

澳洲多地租金將每周升逾500 空置率降至16年來低位 【下一頁】

惠特比周一舉行無約束力公投，決定是否禁止向投資者等非自住人士出售新落成或現有物業。公投結果顯示，2,228人當中，有接近93%居民投票贊成、僅7%人反對，以大比數通過決議。發起公投的人士希望Scarborough Borough市議會能在年底前實施禁令。

支持方案的52歲居民Andrea Tyreman表示，她居住的街道有40間房屋，當中只有6間屋由當地居民持有，其餘都是來自倫敦的人士持有。Tyreman批評外地人炒高當地樓價，在她附近的房屋售價達29萬英鎊（275萬港元），絕非當地人有能力負擔。

英國擬修改北愛爾蘭協議 歐盟拒重啟談判 【下一頁】

當地市議會去年稅收紀錄顯示， 惠特比有兩成房屋屬出租用途或非首置形式持有，對比2001年只有8.1%非自住房屋，過去20年比例大幅上升。

當地去年平均樓價逾25萬英鎊（238萬港元），但居民平均年薪只有1.89萬英鎊（18萬港元），難以負擔樓價。

事實上，南部康沃爾郡（Cornwall）多個小鎮已投票通過禁止向非自住人士出售新物業。威爾士政府最近亦提高非首置物業最高市政稅最高級別，100%升至300%，遏止炒賣房屋。

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責任編輯：郭麗明

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