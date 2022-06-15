【騰訊 700】 騰訊股價轉勢 市值重回亞洲第一

據外電報道，中國放寬對科技行業的整頓及出台促增長的政策之後，騰訊控股（00700）股價由3月低位至昨日（14日）反彈26%，市值約4,643.2億美元，超過晶片製造商台積電（市值約4,469.5億美元），成為亞洲市值最大的公司。騰訊股價今日（15日）報379.8元，升1%，成交額80.4億元。

同場加映﹕【青姐話】半生不死 等待沖喜

報道指，今年台積電的股價則下挫，主要受全球經濟復甦和俄烏戰爭的疑慮一直拖累半導體的需求。

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧