【2022消費券】WeChat Pay HK聯同新地及信和8大商場 逢周末及公眾假期推出「消費祭四重賞」 新用戶享50元指定商戶電子現金券

今年第2輪政府消費券即將接受登記，WeChat Pay HK今日（15日）宣布，將與新鴻基地產及信和集團全港8大商場合作，推出「消費祭四重賞」，場內將設攤位推廣WeChat Pay HK第二階段消費券增值攻略，並為用戶提供多重驚喜優惠與禮品。

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由本月18日至7月10日期間，逢周末及公眾假期，8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門V city及元朗YOHO MALL形點，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」，為WeChat Pay HK用戶呈上獎賞體驗。

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此外，由本月11日至2022年7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在《WeChat Pay HK》應用程式內輸入指定迎新碼，即「賞」價值50元商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶。商場指定商戶電子現金券只適用於指定23間新地商場及3間信和集團商場的指定商戶使用及設最低消費門檻，詳情留意各指定商場活動宣傳相關細節。

另外，《WeChat Pay HK》優惠專區內的「搶券有 SO」亦有大量商戶獎賞折扣，更多獎賞折扣將陸續上線。

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責任編輯：嚴浩文