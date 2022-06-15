【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E

為保障各車主、乘客及道路使用者的安全，大部分國家都會就車輛安全問題，設立汽車召回（Recall）制度。福特（Ford）近日因電池安全問題，在美國召回近4.9萬輛Ford Mustang Mach-E電動車。

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綜合外媒報道，福特上周向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 發布安全召回通知，並已指示經銷商，立即暫停向車主交付Mustang Mach-E。

福特表示，是次召回該款車款，是由於高壓電池主接觸器可能會出現過熱的現象，或會導致汽車在行駛中斷電或無法啟動。並在NHTSA未有就相關問題進行公開調查的情況下，主動提出召回安排。

是次召回的車輛包括在2020年5月27日至2022年5月24日期間，由福特墨西哥Cuautitlan工廠所生產的Mustang Mach-E汽車。福特預料，共有48,924部汽車受影響。

福特發言人Said Deep表示，必須診斷控制器和更新軟件才能解決是次過熱問題，福特計劃於下個月為受影響的車輛發布更新，車主也可選擇將其車輛運送至福特或經銷商林肯的車行以完成更新。

Deep又補充指，福特的召回通知仍允許經銷商繼續販售該車款，但經銷商必須等到接獲軟件更新才能向車主交付相關車輛。

事實上，在是次福特提出召回之前，該車款已先後進行四次召回，當中召回理由包括後座安全帶安裝不當、前擋風玻璃未完全粘合、全景車頂玻璃面板未完全粘合，和副車架螺絲鬆動。

在本港，根據運輸署網站顯示，目前運輸署未有收到與上述相關的安全召回通知，上述車款亦並未列為需召回的車款。

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責任編輯：殷凱怡

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