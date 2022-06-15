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GOGOX（2246）招股　周五截飛抽唔抽？

股市 19:05 2022/06/15

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GOGOX （02246） 今日起招股，每股21.5元，每手200股，入場費約4343元，周五截飛，料於下周五（24日）掛牌，新股抽唔抽？獨立股評人唐牛提出三大原因不建議抽：（1）市值過百億難炒；（2）仍在蝕錢為股票死穴，「燒錢」未完；（3）最近新股沒有「炒味」。他建議等上市視乎走勢才部署博入。足本分析→【按此

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清一周形勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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