GOGOX（2246）招股 周五截飛抽唔抽？ 股市 19:05 2022/06/15 分享： 分享： GOGOX （02246） 今日起招股，每股21.5元，每手200股，入場費約4343元，周五截飛，料於下周五（24日）掛牌，新股抽唔抽？獨立股評人唐牛提出三大原因不建議抽：（1）市值過百億難炒；（2）仍在蝕錢為股票死穴，「燒錢」未完；（3）最近新股沒有「炒味」。他建議等上市視乎走勢才部署博入。足本分析→【按此】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清一周形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 今日 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 你可能感興趣 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 今日 17:21 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 12:34 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 15:23 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 最新專欄文章 更多 美股今晚點操作？議息結果出爐 唐牛教你3個操作貼士 今日 美股今晚點操作？議息結果出爐 唐牛教你3個操作貼士 電訊盈科008賣資產谷娛樂業務？比較香港電訊6823收息揀邊隻 今日 電訊盈科008賣資產谷娛樂業務？比較香港電訊6823收息揀邊隻 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 今日 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 科技股「內外交戰」 反彈只是曇花一現？ 今日 科技股「內外交戰」 反彈只是曇花一現？ 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 今日 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 快狗打車（02246） 定期存款 派息 回購 汽車 債券 IPO 減持 槓桿產品 受惠股