GOGOX（2246）今日截飛抽唔抽？唐牛分析值博率 股市 11:14 2022/06/17 分享： 分享： GOGOX （02246） 今日起招股，每股21.5元，每手200股，入場費約4343元，周五截飛，料於下周五（24日）掛牌，新股抽唔抽？獨立股評人唐牛提出三大原因不建議抽：（1）市值過百億難炒；（2）仍在蝕錢為股票死穴，「燒錢」未完；（3）最近新股沒有「炒味」。他建議等上市視乎走勢才部署博入。足本分析→【按此】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清一周形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 2022/06/15 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 2022/06/15 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 你可能感興趣 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 17:21 2022/06/15 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 12:34 2022/06/15 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 15:23 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 最新專欄文章 更多 美國通脹何時回落？專家分析通脹重返2-3厘要幾長時間 2022/06/16 美國通脹何時回落？專家分析通脹重返2-3厘要幾長時間 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 2022/06/16 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 2022/06/16 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 2022/06/16 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 2022/06/16 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 快狗打車（02246） 定期存款 派息 回購 汽車 債券 IPO 減持 槓桿產品 受惠股