【2022焦點新盤】必嘉坊‧曦匯202呎開放式示範單位　送逾4米闊巨型多功能組合櫃

由恒地發展的紅磡大型重建項目必嘉坊‧曦匯開放全新示範單位予傳媒，今次開放的示範單位以項目26樓E室為藍本，屬全盤最細標準單位，實用面積202平方呎，連22平方呎露台。

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一房示範單位︰【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover 一房示範單位曝光 特設抗菌設備加強衛生【下一頁】

是次交樓標準示範單位，附設一個約4.2米寬巨型組合櫃，近門口位置可作鞋櫃之用，連接至開放式廚房；近露台一側可用作電視組合櫃，內亦附有蒸焗爐、洗衣機及雪櫃等基本電器。組合櫃設有摺疊式枱面，方便住戶日常使用。此外上方亦有吊櫃，盡用樓底，增加儲物空間。

單位廁所位於入門處右側，企有淋浴間，牆身鋪以藍綠色瓷磚，惟不設窗。而廁所外側走廊處亦設有儲物櫃，可放置衣物、雜物等。

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