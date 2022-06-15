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【消費券】與全港8大商場合作　WeChat Pay HK推出「消費祭四重賞」

商業 18:35 2022/06/15

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WeChat Pay HK宣佈將與全港8大商場合作，推出「消費祭四重賞」，提供大量精美禮品、電子現金券及優惠。（WeChat Pay HK提供圖片）

新一輪政府消費券計劃登記在即，WeChat Pay HK宣佈將與全港8大商場合作，推出「消費祭四重賞」，提供大量精美禮品、電子現金券及優惠。

【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應

為推動新一輪政府消費券（第二階段）登記，WeChat Pay HK聯同新鴻基地產，以及信和集團旗下8大商場達成策略合作並率先預告，由6月18日至7月10日期間逢週末及公眾假期，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」，為WeChat Pay HK用戶呈上獎賞體驗。

8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗YOHO MALL形點。

更多獎賞折扣將陸續上線

為鼓勵和吸納更多新用戶投入WeChat Pay HK體驗，由6月11日至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即可獲價值50元商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶。

另外，WeChat Pay HK優惠專區內的「搶券有SO」亦有大量商戶獎賞折扣，更多獎賞折扣將陸續上線。

【虛假產地來源】連鎖集團被揭違反《商品說明條例》　充公逾千包魷魚乾

【eBay】eBay將在港增加招募賣家　開拓6大汽車配件跨境市場

責任編輯：李智美

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