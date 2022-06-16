【移民澳洲】簽證審批工作癱瘓 新政府稱需優先解決

澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。惟澳洲目前累計大量移民簽證尚未處理，學生簽證離案申請中，有人已等候逾一年。新任澳洲政府承諾，將列政府優先事項處理。

澳洲斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠 【下一頁】

澳洲目前約有36.7萬人持有過橋簽證（Bridging Visa），明顯高於2019年6月時的18萬人，前官員透露數字反映內政部有資源壓力。澳洲難民委員會（Refugee Council of Australia） 行政總監Paul Power指，澳洲還有3萬份境內人道保護申請尚未處理，而行政上訴法院（Administrative Appeals Tribunal AAT）最新年度報告亦顯示，約有3.2萬宗難民個案，需面臨較長的處理時間。

同樣面臨困境的還有國際學生，官方數據顯示，截至今年4月，過去2年間共收到逾5.12萬份學生簽證海外申請，境內則有7.64萬份。目前約76%的離案申請是在不足2個月前的時間遞交，更有2%申請人已等候逾18個月的時間。

澳洲大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證 【下一頁】

澳洲前移民部副部長黎茲維（Abul Rizvi）直言，現時內政部和簽證系統完全陷入癱瘓，過橋簽證情況已反映出審批處理拖延的嚴重程度。他同時指，目前積壓簽證屬多個不同類型，沒有單一措施解決。

澳洲內政部人員在疫情期間集中處理出入境申請批准等事項，造成對簽證處理造成大量影響。新任澳洲移民部長賈爾斯（Andrew Giles）承認，當局在處理簽證上非常延誤，政府將列作優先事項處理。

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責任編輯：李俊儀