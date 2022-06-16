  • 27°C
香港時間 : 2022616日 (四) 09:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民澳洲】簽證審批工作癱瘓 新政府稱需優先解決

環球社會熱點 09:05 2022/06/16

分享：

分享：

澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。惟澳洲目前累計大量移民簽證尚未處理，學生簽證離案申請中，有人已等候逾一年。新任澳洲政府承諾，將列政府優先事項處理。

澳洲斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠 【下一頁】

澳洲目前約有36.7萬人持有過橋簽證（Bridging Visa），明顯高於2019年6月時的18萬人，前官員透露數字反映內政部有資源壓力。澳洲難民委員會（Refugee Council of Australia） 行政總監Paul Power指，澳洲還有3萬份境內人道保護申請尚未處理，而行政上訴法院（Administrative Appeals Tribunal AAT）最新年度報告亦顯示，約有3.2萬宗難民個案，需面臨較長的處理時間。

同樣面臨困境的還有國際學生，官方數據顯示，截至今年4月，過去2年間共收到逾5.12萬份學生簽證海外申請，境內則有7.64萬份。目前約76%的離案申請是在不足2個月前的時間遞交，更有2%申請人已等候逾18個月的時間。

澳洲大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證 【下一頁】

澳洲前移民部副部長黎茲維（Abul Rizvi）直言，現時內政部和簽證系統完全陷入癱瘓，過橋簽證情況已反映出審批處理拖延的嚴重程度。他同時指，目前積壓簽證屬多個不同類型，沒有單一措施解決。

澳洲內政部人員在疫情期間集中處理出入境申請批准等事項，造成對簽證處理造成大量影響。新任澳洲移民部長賈爾斯（Andrew Giles）承認，當局在處理簽證上非常延誤，政府將列作優先事項處理。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
2022/05/22
【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
【移民澳洲】斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠
2022/04/14
【移民澳洲】斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
2022/03/30
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
【移民澳洲】聯邦銀行預測樓市明年到頂 後年跌10%
2021/11/23
【移民澳洲】聯邦銀行預測樓市明年到頂 後年跌10%
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
2021/11/12
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實

你可能感興趣

【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
16:40 2022/05/22
【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
【移民澳洲】斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠
16:44 2022/04/14
【移民澳洲】斥逾1.1億加快審批 近萬技術移民受惠
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
17:13 2022/03/30
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
移民 網絡熱話 內政 簽證 澳洲 香港

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍命北頓涅茨克化工廠守軍投降 烏冀增反導彈武器（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍命北頓涅茨克化工廠守軍投降 烏冀增反導彈武器（不斷更新）
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間09:00）
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款