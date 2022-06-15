【濠賭股】 傳澳門政府下周四落實延長賭牌至年底 博企須付4,700萬溢價金

據《澳門日報》報道，澳門6家博企的博彩經營批給期將於6月26日屆滿。有澳門博彩業者表示，澳門政府將於下周四（23日）與6家賭牌公司簽署延期合同，博彩經營批給期延長至今年12月31日，各博企均要向政府支付4,700萬澳門元溢價金。

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博彩監管局表示，有關6家博企合約延期事宜，政府已有序開展相關工作，適當時間將向外界公布。據了解，每間博企亦已提供銀行保證金，以防博企不繼續經營時，作遣散員工之用。

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濠賭股幾乎全綫向上。金沙中國（01928）一度升3.2%，高見15.52元，收報15.22元，升1.2%；另一藍籌銀河娛樂（00027）則跌0.2%，報41.15元。永利澳門（01128）最多升2.4%，高見4.67元，收報4.61元，升1.1%；美高梅中國（02282）及澳博（00880）分別升0.7%及0.3%；新濠國際（00200）無升跌。

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記者：郭秀慧