【職場管理】解決職業怠倦問題　HR專家：採用「敏捷式管理」可改善

▲ 世界衛生組織（WHO）今年更首度將職業倦怠（burnout）納入國際疾病分類（International Classification of Diseases），可見情況嚴重性。

長期在家或遙距工作令不少人開始有「WFH倦怠」，不論工作效率、士氣、情緒都受到影響。世界衛生組織（WHO）今年更首度將職業倦怠（burnout）納入國際疾病分類（International Classification of Diseases），可見情況嚴重性。

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工商顧問服務企業TDCX集團首席人力資源總監Lim Chee Gay表示，「職業怠倦」是導致員工辭職的原因之一。但隨著遙距辦公成為新常態，使僱主與僱員面對面接觸的時間大大減少，意味著企業以往與員工聯繫的方法已不再合適，因此企業須重新考慮如何提升員工士氣，以挽留人才。



他續指，企業要提升員工福祉，方法之一是採取「敏捷式（Agile）管理」，其核心理念為「快速嘗試錯誤、即時回應、顧客導向、排定優先順序分配資源」， 為企業打造一個有利而高效的工作環境，讓員工可盡展所能，從而提升員工績效，減少怠倦情況。



而據TDCX的《未來客戶體驗人才策略》（Future CX Talent Strategies report）調查報告發現，有逾四分之三的行業領袖表示培養敏捷的員工團隊是有必要的，因為當中有約一半的領袖認為其團隊目前未有能力應對如此急速的市場轉變。



另外，Lim Chee Gay亦歸納三大原因，解釋企業採用敏捷式管理的好處。

1：提升企業效率

敏捷工作方式強調縮短工作週期，使團隊可簡化流程並刪減不必要的工作，專注處理較重要的工作。故有助提升企業效率，亦可為員工打造更好的工作與生活平衡（Work-Life Balance）體驗。



2：提升員工工作滿意度

通過縮短工作週期，員工可更快看到自己努力的成果，形成持續反饋模式，有助提高員工對工作的滿意度。而且在敏捷環境中自由工作，員工會有更大自主權，因此工作變得更有效率和投入。



3：加強社交聯繫

在高度信任的工作文化下，團隊往往擁有較強的社交聯繫，使員工對公司有更大歸屬感。Lim Chee Gay解釋，當員工與公司產生聯繫時，將有助減輕員工怠倦感，若員工遇到困難時，會更傾向提出問題，而非直接辭職。

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責任編輯：黃顯晴

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