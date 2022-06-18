【公屋裝修】1人自住獲派新公屋 24萬裝修226呎單位 設日式趟門和榻榻米地台 彷如置身日本

日本一直都是港人熱門的旅遊地點，過去數年受疫情影響，不少人都無法到日本旅遊。若然真的如此思鄉，在裝修時不妨考慮日式設計，以解思鄉之情。是次要介紹的單位是位於筲箕灣的明華大廈，實用面積約226平方呎，裝修費約24萬。單位沒有做過大的間隔改動，全部設計連裝修大約用了3個月。

這單位只有一房，僅有1人居住。裝修原因是戶主獲政府派到新公屋，所以要裝修以符合其需要。業主在設計上要求全屋以無印風和簡約設計為主，並且配合暖色系，同時要有日式趟門和榻榻米地台。單位設計特點是空間感較大、具備充足儲物空間，如電視櫃內可收藏摺檯摺櫈、設有日式磨砂玻璃趟門等。

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首先在入門口玄關位置做了一套頂圓角鞋櫃連儲物櫃，除了有兩層空間供收納鞋外，每塊圓角層板都加了特色金屬面膠板，從而讓普通屬板更有特色。無論是玻璃櫃內還是櫃底都有LED燈帶，提升屋內氛圍。玻璃設計可讓收藏品更為顯眼，而全個櫃都採用懸空設計，更能增加空間感。

到大廳另一邊位置便造了一套厚身的到頂電視櫃， 可以從側邊打開，有特大空間可以擺放摺檯摺櫈，方便招呼親朋好友上來作客，而平日不用的時候便可以收進櫃來，不會阻礙活動空間，從而令到整間單位更加簡潔、美觀。上方同樣做了一個玻璃櫃，可以給戶主收納一些酒類產品。

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來到大廳中央位置是單位主題重點，由於戶主希望要有日式趟門設計從而分隔開房間與大廳，因此設計師設計一套日式磨砂玻璃趟門，從門口打開便能進入睡房和榻榻米區域。主人房用了全地台設計，可作收納之用，滿足戶主需要儲物空間的要求。進入睡房前的梯級再加上LED燈帶作照明和點綴，更具氣氛。

來到浴室位置，戶主希望單位能帶出無印風但不要與全屋設計一樣，亦不想只是鋪上白色、灰色拋光磚如此單調，設計師便用文化石以點綴浴室，而鏡櫃和地櫃都用了白色雲石面板，務求令浴室帶點大自然粗獷又有一種自然的感覺。

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廚房方面由於沒有做全爆，所以地磚牆磚都是沿用舊有款式。而新訂做的櫥櫃則用白色和淺木色風格來設計搭配，希望帶出簡潔而又光猛的無印風，同時與客廳帶出連貫風格。雖然這個單位不算大但只有一人居住所以空間尚算充裕，同時有不少收納位置，加上配合燈光設計，從而令單位空間感更強。

費用：約 24 萬

*資料及圖片由 盛世裝修設計 提供

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責任編輯：陸盈希