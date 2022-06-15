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【京東9618】京東旗下京東國際推跨境B2B平台「京東全球貿」

股樓投資 18:49 2022/06/15

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京東集團（09618）旗下京東國際宣布，跨境B2B交易與服務平台「京東全球貿」計劃在6月18日正式開放營運，將基於京東在全球的供應鏈基礎設施，為中國優質工廠、貨源及海外中小商家搭建一站式現貨交易平台，建立全球多區域、多渠道、多品類、多場景的跨境現貨商品池。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【下半年部署】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季 建銀推薦下半年10大焦點股【見下頁】

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公司表示，該平台將通過供應鏈服務連接中國優質貨源和海外中小商家，助力中國跨境賣家揚帆全球，促進中國跨境B2B市場的蓬勃發展，目前入駐的出海工廠已覆蓋浙江、廣東、福建等產業帶，商品量達百萬級，其中廣州和深圳產業帶商家佔比超30%。而在京東出海新基建的支持下，「京東全球貿」將面向全球110個國家和地區開放，重點佈局北美及東南亞市場。平台上線初期將為出海工廠和商家提供免佣金、免月租費等優惠服務政策。

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記者：張以正

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京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 港股

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