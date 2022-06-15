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【第五波疫情】環聯香港：去年第四季信用卡新增貸款總數跌25.8%　今年首季按揭查詢總數跌近四成

股市 18:11 2022/06/15

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環聯香港：去年第四季信用卡新增貸款總數跌25.8%　今年首季按揭查詢總數跌近四成

環聯香港發表報告指，本港受第五波疫情衝擊，消費者信貸市場的多個類別產品需求低迷，2021年第四季的信用卡新增貸款宗數按年急劇下跌25.8%，不過按揭、無抵押私人貸款以及無抵押循環貸款據錄得明顯增幅，當中無抵押循環貸款按年升幅達130.1%。

報告數據顯示，2021年第四季信用卡貸款新增總數按年增9%，按揭新增總數按年增長19.2%，無抵押私人貸款按年增長21%。

環聯香港指，無抵押私人貸款及無抵押循環貸款錄得增長，主要因對上一年同期表現欠佳，目前情況較當時有所改善。

報告又顯示，各主要消費者信貸產品查詢宗數均下跌，當中按揭跌幅最為明顯，今年首季查詢總數按年下跌36.9%，香港市場最普遍的信貸產品信用卡的查詢亦按年下跌12.4%，反應消費者信心不足。

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