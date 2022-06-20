平安保險打破模式 進入中國養老領域

近幾十年來，中國不斷在經濟、科技和社會發展領域創下紀錄，現在它將領先全球老年人產業。

到2040年，中國60歲以上人口預計將達到4.02億，佔總人口的28%。根據世界衛生組織，這與現今相比增加了1.5億人，超過了德國與英國人口的總和。

人口組成的變化為政府部門和企業都帶來了挑戰與機遇。中國特色的養老模式即是「9073」，意思是中國90%的老年人需要居家養老，7%在社區養老，而僅有3%入住養老機構。然而，中國的居家養老服務是分化的，在護理和服務水平上參差不齊。

為填補服務缺口，滿足這些需求，中國平安保險（集團）(02318)旗下的子公司——平安人壽推出了一項老年人居家護理服務。平安近年來一直致力於戰略升級，整合金融與醫療服務，開發了「金融+養老」的商業生態圈，以及覆蓋客戶醫療健康需求的生態圈。

居家養老服務的推出在創新的「保險+服務」的產品生態圈中創造了一個「閉環」。這是一種將醫療健康管理、高端養老和居家養老集於一體的業務模式。

「金融+醫療+養老」新業務模式

這標誌著中國平安打破了傳統保險的舊業務模式，進入了新的金融服務領域。平安希望通過其技術解決方案、集代理商銷售、智能管家和醫生服務於一體的生態圈業務模式，以及可靠的優質居家養老服務，來打破行業邊界。

具體而言，24小時綫上的養老管家服務依託智能風險系統，將健康監測設備與管家平台連接起來。當系統檢測到異常情況時，會發出早期預警，以便專職管家服務能夠迅速回應，並在必要時通知急救服務機構和家庭醫生。

該系統可以監測七個主要的生命體徵，包括血糖、血壓、心率、呼吸頻率和血氧水平等。它可以監控13種行為風險，包括意外跌倒、睡眠品質和日常鍛煉等，以確保在需要時能夠被及時發現和救援。該系統還可以即時監測使用者居所九種主要的環境風險，如空氣品質、燃氣洩漏和煙霧濃度超標等。

專業「家庭醫生」服務

平安的居家養老服務依託平安好醫生(01833)自建的醫療團隊，團隊擁有約2000名醫生，可24小時為客戶提供遠端醫療診斷和治療。對於有綫下醫療需求的客戶，平安可提供三甲醫院快速通道或陪診服務，為老年人提供醫療便利。

依託於醫療專家團隊和管家平台的檢測系統為使用者提供全面的康樂測評，涵蓋健康、飲食和日常生活等10個維度。測評結果由專家評估，以量身定制一站式的綜合護理方案。

平安創始人馬明哲在最近一次訪談中提到，每個人都需要醫療與養老服務。平安的業務模式正在進入以上兩個領域，為客戶提供更廣泛或更豐富的產品和服務，滿足中國的國民需求，為股東提供可持續的回報，從而也為員工提供有趣且富有挑戰性的就業機會。

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