▲ 【人民幣國債】中銀香港：財政部今年發債額有望增至230億元 有助加快點心債市場復甦

財政部周三（6月15日）成功在港通過中央結算系統債券投標平台發行75億元人民幣國債，包括2年期國債、3年期國債及5年期國債各25億元。中國銀行香港 （03988） 金融研究院資深策略規劃師應堅表示，近年來香港點心債市場保持復甦態勢，財政部持續發行國債，去年發行了200億元，今年有望增至230億元，對於點心債市場加快復甦起到很好的帶動作用。

國債滿足優質人民幣資產需求 推動人幣在港投融資

應堅認為 ，點心債投資者不局限於香港本地，還有不少來自其他境外地區，離岸人民幣國債發行是人民幣國際化一項重要風向標，過往每次發行都獲超額認購，反映全球都關注人民幣主權債。

中銀香港指，人民幣國債持續發行具意義，一方面可滿足境外增持優質人民幣資產的需求、另一方面可形成離岸人民幣基準孳息率曲線，推動香港人民幣投融資及其他業務創造條件，以及令人民幣資產形成「離岸點心債」與「在岸熊貓債」，兩個市場共同推動人民幣國際化。

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