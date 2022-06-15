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【加密貨幣】比爾蓋茨批加密貨幣和NFT　是基於「博傻理論」騙局

環球政經 19:41 2022/06/15

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近日加密貨幣價格急挫。微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）批評，加密貨幣和非同質化代幣（NFT）等項目，是基於「博傻理論」（Greater Fool Theory）的騙局。

比爾蓋茨周二（14日）出席活動時，將加密貨幣和NFT描述為是基於「博傻理論」的騙局，意思是買家知道該商品是有投機或賭博行為，但寄望會有「傻瓜」以更高的價格接手該商品的心態。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

比爾蓋茨笑言，「昂貴的猴子數碼圖像將極大地改善世界」，諷刺NFT熱門無聊猿(Bored Ape Yacht Club)。比爾蓋茨補充，其不會買入也不做空這些資產。


比爾蓋茨過往曾批評加密貨幣，並曾與Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon musk）就比特幣對散戶投資者是否風險太大，以及開採比特幣對環境是否有害展開辯論。

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責任編輯：黃苑筠

 

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