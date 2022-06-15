【紀律行動】長城天下及多位前董事遭聯交所譴責　未監管及披露附屬公司關連交易

▲ 【紀律行動】長城天下及多位前董事遭聯交所譴責 未披露附屬公司關連交易

聯交所宣布，對長城天下（前稱：長城一帶一路） （00524） 及11前董事採取紀律行動，包括譴責8位前董事及批評3位董事。上市委員會裁定，公司及所有相關董事均違反《上市規則》。

譴責： （1） 長城天下 （2） 前執行董事、主席兼行政總裁楊俊偉； （3） 前執行董事楊俊昇； （4） 前執行董事兼行政總裁李冰； （5） 前執行董事及非執行董事張嘉恒； （6） 前執行董事、非執行董事兼主席趙銳勇； （7） 前獨立非執行董事趙光明； （8） 前獨立非執行董事馮偉成； （9） 前獨立非執行董事黃濤； 批評： （10） 前執行董事陳志遠； （11） 前執行董事王翔弘； （12） 前獨立非執行董事馮燦文

前董事須完成合規培訓

聯交所裁定，馮燦文及陳志遠須完成 21 小時有關監管及法律議題及《上市規則》合規事宜的培訓。趙銳勇、張嘉恒、趙光明、黃濤、馮偉成（各24小時）；楊俊昇及王翔弘（各21小時）日後若要再獲委任為聯交所上市公司董事，先決條件是須完成有關監管及法律議題及《上市 規則》合規事宜的培訓。

長城天下2016年收購內地公司後未派駐代表 期間出現關連交易

長城天下被指2016年收購一間內地公司，當時該附屬公司的董事包括一位杜先生及一位宋先生，交易完成後，長城天下沒有從香港辦公室派駐代表到該附屬公司的董事會。

在 2016 至 2019 年間，該附屬公司在未有明確通知長城天下董事會的情況下，進行了多次須予公布的交易及關連交易。在 2016 至 2018 年間，附屬公司與三間內地公司（分別爲 A 公司、B 公司及 C 公司） 訂立了共五份協議，杜先生持有 A 公司及 B 公司大概 50%的股本權益。宋先生持有 C 公司 70%的股本權益，故協議構成關連交易。

未披露向附屬公司董事墊款及貸款作全數減值

在 2016 年 7 月至 2018 年 12 月間，附屬公司向 A 公司及另一間內地公司（D 公司） 提供共超過3800萬元人民幣的免息墊款及 （ii） 向宋先生提供超過1000萬元人民幣的免息墊款。前者在 2018 年12月被轉換為一筆為期一年的貸款。 當時，宋先生持有 D 公司 51%的股本權益。

附屬公司在其截至 2018 年及 2019 年 12 月 31 日的財政年度內，對該等墊款及該貸款作全數減值，就該等服務協議、該等墊款及該貸款，該公司須要遵守《上市規則》下有關匯報、公告、獨立股東批准及年度披露的規定。該公司未有遵守有關規定。

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