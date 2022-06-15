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【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應

商業 18:30 2022/06/15

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Netflix為了保住用戶，不惜更改以往一直沿用的方針。（法新社圖片）

Netflix自預計第二季流失200萬名訂閱會員後，往後如何扭轉頹勢一直是市場關注的焦點之一。Netflix管理層近期不斷「漏口風」，透露正研究增設廣告模式、打擊共用帳戶等，一改以往作風。

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新冠肺炎疫情爆發期間，民眾留家時間大增，令Netflix等串流平台成功吸納大量新用戶。不過，疫後能否保持增長，成為生存關鍵。Netflix為了保住用戶，不惜更改以往一直沿用的方針，未來該串流平台的觀看體驗，有機會出現巨大轉變。

第一步：引入廣告模式

Netflix的崛起，為影碟租賃、影視業帶來翻天覆地的革新，但現時該企卻有意「還原基本步」，從過往傳統的營運模式啟發靈感。Netflix聯合創辦人兼行政總裁Reed Hastings一直強調平台以訂閱月費為主要的收入來源。在2020年，他甚至認為廣告市場持續萎縮，爭奪廣告收入只是一場「肉搏戰」。反之，Netflix以訂閱業務為重心，把以每股 1 美元左右的價格上市，到（當時）股價漲至500美元，Reed Hastings認為是引證了其策略成功。

不過，Netflix競爭對手，如華納兄弟Discovery、HBO Max及Disney+亦相繼推出附有廣告、月費較低的訂閱計畫吸客，不得不令Netflix考慮增設廣告的可行性。Reed Hastings在今年4月亦曾表示，「Netflix廣告收入對於可以容忍廣告、希望服務更便宜的顧客而言，非常有意義。」但Netflix最終會如何引入廣告模式，仍是未知之數。

第二步：訂購試播影集、重質不重量

影視串流平台其中一大關鍵便是其提供的內容，過去傳統影視行業通常向製作者訂購試播影集，即是大概1至2集的影片，以測試觀眾反應。不過，Netflix則跳過試播環節，直接向製作者訂購完整節目。曾經在Netflix市場推廣部，並擔任全球市場推廣及吸納用戶總裁的Barry Enderwick在數年前曾解釋，Netflix透過數據進行決定，故一次過訂購兩季劇集，亦令製作團隊有更多資金創作。不過，此舉似乎效果不彰，平台上的影集熱播的比例不高。 現時Netflix將會增加訂購試播影集及減慢製作速度，希望提升節目質素。惟該平台無意削減製作開支，只是把焦點改為「重質」而非過往的「重量」。

第三步：每周更新、擬直播體育賽事

Netflix另一個長久以來運用的模式亦包括一次過上載影視作品的所有集數，希望讓用戶按自己的速度觀看；惟近年平台已逐漸加入每周上載新集數的做法。同時過往Netflix從未踏足直播體育賽事的領域，但去年該企已透露，考慮競投一級方程式賽車的直播權。

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責任編輯：葉泳珊

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