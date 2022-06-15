【iM會客室】加息後港股部署 短炒「均值回歸」概念

其他股評時段:

00:20 今日市況

21:00 (03690) 美團

23:00 (00688) 中國海外發展

25:50 (02007) 碧桂園

27:50 (02318) 中國平安

32:20 (09866) 蔚來

36:07 (00006) 電能實業

38:25 (02628) 中國人壽

40:53 (02601) 中國太保

41:25 (00005) 滙豐控股

44:20 (00883) 中海油

47:12 (02269) 藥明生物

49:40 (00388) 香港交易所

52:50 (00700) 騰訊控股

53:50 (00909) 明源雲

55:02 (02013) 微盟集團



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 (https://imoney.hket.com/)

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription