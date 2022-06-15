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【電子消費券2022】WeChat Pay HK聯同新地及信和8大商場推「消費祭四重賞」　新用戶享50元電子現金券

Hot Talk 17:48 2022/06/15

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【電子消費券2022】WeChat Pay HK聯同新地及信和8大商場推「消費祭四重賞」　新用戶享50元電子現金券

第二階段5000元電子消費券登記在即，騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK宣佈，與新鴻基地產 （00016） 及信和集團旗下8大商場達成策略合作，由6月18日至7月10日期間逢周末及公眾假期，8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」。

WeChat Pay HK覆蓋全港超過15萬間本地商戶

6月11日至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即「賞」價值50元商場指定商戶電子現金券，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及零售美食等各類型商戶。同時，WeChat Pay HK優惠專區內的「搶券有 SO」亦有大量商戶獎賞折扣，更多獎賞折扣將陸續上線。

滙豐PayMe接收消費券可獲25元折扣一張【下一頁】

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK現已覆蓋全港超過15萬間本地商戶，WeChat Pay HK是次聯乘八大商場合作推出消費祭四重賞，帶動更多用戶瞭解並選用WeChat Pay HK登記領取消費券，配合商場專屬優惠，讓用戶享受便捷支付同時享盡購物回贈。

新地租務部（商場市務及客戶關係）總經理馮翊琳表示，由2018年起，新地與WeChat Pay HK緊密合作，為顧客提供各類型的購物獎賞優惠。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，信和集團商場很高興再度與WeChat Pay HK合作，為顧客帶來更吸引的消費優惠。

更多1萬元電子消費券消息    

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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