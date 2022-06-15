【虛擬經濟】譚仔20個極罕NFT拍賣價公開 持有者可獲365碗免費兩餸米線 兼享譚仔或三哥私人包場1次

譚仔（02217）上月公布進軍The Sandbox元宇宙，將於本月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」，首輪及第二輪優先預售白名單火速爆滿，預售更錄得超額認購高達6倍。

譚仔於今日（15日）正式宣布NFT項目進入第2階段，將於本月28日公開拍賣20個珍稀極罕的特別版NFT，成功競投者可享1年365碗免費兩餸米線（每日1碗），並享有於譚仔或三哥舉辦私人聚會「Souper米線派對」的機會。

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凡於拍賣前成功持有譚仔NFT「Souper Hero」，即可參與6月28日於官方交易平台Artzioneer舉行的公開拍賣，競投總數共20個的特別版NFT，當中包括10個由本地漫畫家黃照達設計的「譚仔姐姐系列」，以及10個由甘小文設計的「三哥人物系列」。每個特別版NFT的拍賣底價為2,000元，以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行公開拍賣，每次叫價為100元，價高者得，亦可以一口價20,000元直接購入。

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成功競投特別版NFT的擁有者，除了可與其他NFT擁有者一樣享有多重優惠，包括擁有譚仔或三哥的VIP會藉、頭像繪圖和其知識產權的擁有權及參加獨家活動等，還可額外獲得1年免費兩餸米線（每日1碗），以及尊享於譚仔或三哥舉辦私人聚會「Souper米線派對」的機會1次（附5,000元餐飲消費額），總值超過港幣20,000元。

譚仔「Souper Hero」特別版NFT的擁有者，可於譚仔或三哥旗艦店，舉辦50人的「Souper米線派對」，並適宜任何類型的生日會、升職加薪慶祝派對、謝師宴、百日宴、Bridal shower、Bachelor Party、Farewell 或 Reunion，甚至結婚派對等各式活動。

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責任編輯：嚴浩文