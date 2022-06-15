▲ 【美國加息】道富安奇雲：聯儲局今年內料維持加息半厘的步伐 超級通脹難持久

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，利率期貨顯示，加息0.75厘的可能性大增。道富環球投資管理亞太區投資部主管安奇雲（Kevin Anderson）認為，市場對美國中長期通脹預期偏高，相信聯儲局本周會加息半厘，並會於今年餘下時間維持加息半厘的步伐。

安奇雲接受本報專訪時表示，現時聯儲局最大挑戰是加息步伐較通脹滯後，但若加息速度太快，會增加美國經濟步入衰退的風險，目前美國出現衰退的機會率約35%至40%。

「疫後需求大幅增加，加上俄烏戰爭，導致通脹上升，預期通脹會持續一段長時間。」

安奇雲稱，歐美央行都致力對抗通脹，一旦歐美出現雙位數的通脹數據，相信央行會立即採取手段控制，超級通脹難以持久。

自美國上周五公布通脹數據後，美滙指數不斷上升，已升越105水平。安奇雲稱，環球通脹普遍升溫，美元料持續強勢，除非美國經濟步入衰退，導致聯儲局將貨幣政策大幅轉向，否則在美日息差預期趨闊下，日圓料繼續向下，歐元及英鎊亦會走軟，因此未來要密切留意美國通脹、美國經濟增長及美國以外地區經濟表現。

全文可見【道富安奇雲專訪】

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