【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片

Adobe作為全球多媒體製作類軟件開發商，不時推出更新，為用戶提供更高效的創作體驗。Adobe今（15日）宣布，推出Creative Cloud應用程式重大更新，當中包括利用Adobe Sensei人工智能（AI）簡化創意流程、更新Photoshop（PS）神經網絡濾鏡功能、增設Lightroom人工智能支援自動消除紅眼功能等。

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Adobe今發布一條影片，展示Photoshop全新的自動修復神經網絡濾鏡功能。用家只需於濾鏡列中的「神經網絡濾鏡 (Neural Filters)」 ，選用「相片修復（Photo Restoration）」，程式將會自動偵測並消除圖像中的刮痕或其他小瑕疵，可在短短數秒內協助用戶復原陳舊或毀損的照片。

Adobe Creative Cloud產品總監兼執行副總裁 Scott Belsky 表示，將持續在Photoshop網頁版中添加新功能，讓網頁版Photoshop不僅便於項目協作，還能在瀏覽器中進行重要編輯。

設3D創作工具 打造元宇宙圖像

除此之外，Adobe亦正為蘋果（Apple）新推出的M2芯片，進行軟件更新，期望可透過一系列的3D創作工具，讓用家打造元宇宙中的圖像。

據外媒《Gadgets360》報道指，Adobe正就一款收購所得、名為「Substance 3D」的軟件，進行重新設計，以便它可以在蘋果的專有芯片上運行。該軟件可幫助動畫創作者及遊戲開發人員，創作出更栩栩如生的圖像，如為木材或皮革加入紋理。

Adob​​e高級營銷總監Francois Cottin表示，蘋果的新芯片增加了圖像處理效力，Adobe計劃在新軟件中充分利用它。

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責任編輯：殷凱怡

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