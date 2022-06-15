《光年正傳》涉同性親吻傳14國禁播 迪士尼企硬唔改

迪士尼與彼思動畫製作動畫電影《光年正傳》（Lightyear）即將在香港上映，但礙於情節緣故，可能無法在中東及部分亞洲國家放映。消息人士透露，《光年正傳》由於涉及同性親吻鏡頭，無法在14個國家取得放映許可，估計連中國亦無法上映。

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《反斗奇兵》主角之一的「巴斯光年」，其獨立動畫電影《光年正傳》將於周四（16日）上映。阿拉伯聯合酋長國透過青年及文化部媒體監管辦公室宣布，基於電影違反媒體內容標準，不會批出放映許可，但未透露具體違反內容。

印尼雖然沒明確表示禁播電影，但呼籲迪士尼考慮當地穆斯林觀眾感受，希望提供經剪輯版本《光年正傳》。至於鄰國馬來西亞電影審查委員會明言，只會放映經剪輯後《光年正傳》，又指部分劇情不適合播放。

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《光年正傳》受爭議場景涉及LGBT議題，巴斯光年好友Alisha與妻子親吻的情節。

據悉，迪士尼拒絕刪減電影情節，估計多達14個國家無法放映《光年正傳》，包括杜拜、馬來西亞、埃及、伊拉克及沙特阿拉伯等。

《光年正傳》監製加林蘇斯曼（Galyn Susman）向路透社表示，迪士尼至今尚未收到中國當局回覆批准上映，估計電影都無法在中國播放。她強調，絕不刪減任何情節，認為電影能協助社會進步感到高興，但對於電影無法進入部分國家感到沮喪。

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責任編輯：郭麗明