普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）

俄羅斯出兵烏克蘭後，外界揣測莫斯科政府的出兵原因，其中一個猜測是俄羅斯總統普京健康有問題。普京早前出席一個活動時，被拍攝到出現疑似腳震站不穩的情況，再次惹起對其健康的關注。

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普京（Vladimir Putin）周日（12日）出席活動，在俄國導演Nikita Mikhalkov獲頒獎項前發表演說。然而，據現場拍攝片段可見，普京上台後突然雙腳無突站不穩，疑似是未企穩，使他需扶好講台維持平衡。普京順利平衡身體，並最終完成演說。

然而，今次小波折再次讓人對普京的健康產生質疑。早前，克里姆林宮消息人士透露，普京被醫生建議不要參加任何長時間公開現身活動。普京原定在月底或7月參加直播節目，馬拉松式回答民眾提問，但有關節目已無限期延後。

普京更曾被拍攝到疑似不受控手震及精神狀態疑似不佳等場面。早前有聯邦安全局人員聲稱，普京可能只能再活多兩至三年。不過，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾駁斥，任何人懷疑普京健康是「不正常」。

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責任編輯：吳漢培