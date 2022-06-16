  • 27°C
香港時間 : 2022616日 (四) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退役轉職做保安 英國前拳王一拳KO挑釁男子（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/06/16

分享：

分享：

英國前重量級拳手弗朗西斯於2006年退役，現時在一間商場中任職保安，近日社交網站流傳影片令他再成焦點。一名男子在商場外和人發生爭執，其後更推撞保安，結果被弗朗西斯一拳擊倒在地。然而，弗蘭西斯表現卻引來爭議。

Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物 【下一頁】

弗朗西斯（Julius Francis）現時已經57歲，他在英國溫布萊的BOXPARK商場擔任保安。一段周二（14日）被上載到社交平台的影片顯示，一群男子在商場外發生爭執，期間一名頭戴藍色帽的男子更和保安發生衝突，曾用手推撞保安。

相關影片

保安將相關男子趕出安全警戒線，但他們繼續和保安對峙，藍帽男子轉身離開時，更向弗朗西斯做出挑釁手勢。弗朗西斯隨即揮拳將男子擊倒在地，錄片人士亦發出驚呼。弗朗西斯隨即走開，但藍帽男子似乎陷入昏迷，其友人亦上前試圖協助，惟他直至影片結束仍未醒。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」 【下一頁】

網民對弗朗西斯舉措意見不一，有人認為藍帽男子徑直走向弗朗西斯並及舉起拳頭，動作十分具有挑釁性，後果是他咎由自取。但亦有網民認為，弗朗西斯可用更好的方式處理，舉措將令他失去保安牌照。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物
2022/06/15
Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物
巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟
2022/06/15
巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟
Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」
2022/06/15
Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」
Netflix推真人版《魷魚遊戲》456人爭近3500萬獎金
2022/06/15
Netflix推真人版《魷魚遊戲》456人爭近3500萬獎金
【Britney Spears】同老公簽婚前協議 保5.7億資產
2022/06/15
【Britney Spears】同老公簽婚前協議 保5.7億資產

你可能感興趣

Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物
16:28 2022/06/15
Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物
巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟
14:05 2022/06/15
巴基斯坦外匯儲備僅夠兩個月 部長籲民眾做一件事救經濟
Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」
11:56 2022/06/15
Amber Heard堅持尊尼狄普有施暴 承認對前夫做「可怕的事」
網絡熱話 社交平台 商場 保安 拳擊 英國

上一篇文章

英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業

下一篇文章

《光年正傳》涉同性親吻傳14國禁播 迪士尼企硬唔改
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
英航頭等餐賣相太差 網民狠轟炒蛋似嘔吐物
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間09:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍命北頓涅茨克化工廠守軍投降 烏冀增反導彈武器（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍命北頓涅茨克化工廠守軍投降 烏冀增反導彈武器（不斷更新）
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
英國後生仔買唔到樓 近半長輩竟歸咎Netflix
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款