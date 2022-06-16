退役轉職做保安 英國前拳王一拳KO挑釁男子（有片）

英國前重量級拳手弗朗西斯於2006年退役，現時在一間商場中任職保安，近日社交網站流傳影片令他再成焦點。一名男子在商場外和人發生爭執，其後更推撞保安，結果被弗朗西斯一拳擊倒在地。然而，弗蘭西斯表現卻引來爭議。

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弗朗西斯（Julius Francis）現時已經57歲，他在英國溫布萊的BOXPARK商場擔任保安。一段周二（14日）被上載到社交平台的影片顯示，一群男子在商場外發生爭執，期間一名頭戴藍色帽的男子更和保安發生衝突，曾用手推撞保安。

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保安將相關男子趕出安全警戒線，但他們繼續和保安對峙，藍帽男子轉身離開時，更向弗朗西斯做出挑釁手勢。弗朗西斯隨即揮拳將男子擊倒在地，錄片人士亦發出驚呼。弗朗西斯隨即走開，但藍帽男子似乎陷入昏迷，其友人亦上前試圖協助，惟他直至影片結束仍未醒。

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網民對弗朗西斯舉措意見不一，有人認為藍帽男子徑直走向弗朗西斯並及舉起拳頭，動作十分具有挑釁性，後果是他咎由自取。但亦有網民認為，弗朗西斯可用更好的方式處理，舉措將令他失去保安牌照。

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責任編輯：李俊儀