美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 股市 17:21 2022/06/15 分享： 分享： 美國聯儲局議息結果今晚出爐，利率期貨反映美國聯儲局加息0.75厘機率逾9成，獨立股評人唐牛分析指，市場反映美國聯儲局要大手加息，今晚回應市場預期加息0.75厘會更好，若只加息半厘「仲衰」，會相對難搞，令市場憂加息無法壓制通脹，要拉長加息戰線。足本分析→【按此】 *通脹VS加息恐慌 聯儲局加息幾多厘先啱數？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 今日 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 2022/06/14 高通脹買資源股 中鋁（02600）幾錢可部署 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 2022/06/14 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 你可能感興趣 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 今日 15:17 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 今日 12:34 蔚來9866愈升愈勁 現價追入仲有幾多水位？ 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 15:23 2022/06/14 中移動941跌穿50元 把握時機買入收息？ 最新專欄文章 更多 科技股「內外交戰」 反彈只是曇花一現？ 今日 科技股「內外交戰」 反彈只是曇花一現？ 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 今日 買銀行股博大幅加息？滙豐005、中銀香港2388策略一覽 中移動941股價升逾1% 現價買入賺息賺價？ 今日 中移動941股價升逾1% 現價買入賺息賺價？ 比亞迪（01211）VS Tesla（TSLA.US）VS 造車新勢力「蔚小理」炒邊隻？ 今日 比亞迪（01211）VS Tesla（TSLA.US）VS 造車新勢力「蔚小理」炒邊隻？ 阿里巴巴9988股價升逾4% 今轉反彈上望目標多少 今日 阿里巴巴9988股價升逾4% 今轉反彈上望目標多少 定期存款 期貨 利率期貨 派息 回購 汽車 債券 IPO 減持 槓桿產品