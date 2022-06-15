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美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞　憂拉長加息戰線

股市 17:21 2022/06/15

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美國聯儲局議息結果今晚出爐，利率期貨反映美國聯儲局加息0.75厘機率逾9成，獨立股評人唐牛分析指，市場反映美國聯儲局要大手加息，今晚回應市場預期加息0.75厘會更好，若只加息半厘「仲衰」，會相對難搞，令市場憂加息無法壓制通脹，要拉長加息戰線。足本分析→【按此

*通脹VS加息恐慌　聯儲局加息幾多厘先啱數？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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