【本港金融業】研究指約25％本港金融服務業員工預期　未來5年在家工作

▲ 研究指約25％本港金融服務業員工預期未來5年在家工作。

金融學院轄下香港貨幣及金融研究中心發表「2019冠狀病毒病與香港金融服務業的運作穩健性：2020-2021年經驗帶出的初步考慮因素」報告，討論金融服務業內各個行業為減輕疫情影響所採取的措施，報告顯示85%受訪者表示，在疫情開始前已把疾病大流行的情境納入其持續業務運作計劃。此外，金融機構亦採用混合辦公模式，在2020年中有逾5成受訪金融機構員工在家工作。

不過，受訪金融機構指，混合辦公模式意味金融機構需要增加數碼安全管控與科技系統方面的投資，亦要修改內部控制與運作程序，並致力維持員工團結度與企業文化。

與此同時，金融機構亦尋找方法推動服務數碼化，以符合新的客戶期望，包括採取無卡提款、推出度身訂造保險產品、機械人投資顧問等，從而在價值鏈上發展金融創新。

客戶對使用新科技接受程度增加

報告又發現，經過2020至2021年疫情洗禮後，本港金融業的內部運作出現一些新趨勢。約25％金融服務業員工預期未來5年在家工作，比例遠較疫情前上升。與此同時，金融機構認為，客戶對使用新科技的接受程度有所增加。

調查指出，本港金融機構會繼續發展並採取金融創新，以推動其服務進一步數碼化。大部份受訪金融機構都支持橫跨整體金融業的數據分享，包括設立金融業數據基建倡議，並推動「應用程式介面」（API）。金融機構又相信，監管指引、公私營合作與資訊分享，對設立金融業數據基建，藉以推動金融服務數碼化十分重要。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

相關文章：

【金融人才荒】香港金融業現人才荒 留下來的人據報加薪幅度達3成

【FinTech】投資推廣署梁瀚璟：內地金融科企能力可媲美世界 本港科技人才勝在了解金融業

【疫苗通行證】許正宇籲金融業推動員工接種疫苗 提醒僱主方便僱員下月按時接受全民強檢