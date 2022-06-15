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女子遭性侵誕女因一事失撫養權 竟要向犯案者付贍養費

環球社會熱點 17:15 2022/06/15

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美國路易斯安那州一名女子16歲時遭一名男子性侵犯，意外誕下一女，該名男子其後發現受害女子因姦成孕而搶奪女兒撫養權。女子被指控為女兒購買手提電話而喪失撫養權，法院判男子獲全部撫養權，女子更要向男子支付贍養費來養育女兒。

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現年32歲的路易斯安那州女子Crysta Abelseth，在2005年與朋友外出用膳，不過朋友有事提早離開。現年46歲、當時30歲的男子巴恩斯（John Barnes）以開車送她回家為由，結果卻載她回自己的寓所，並在屋内性侵犯Abelseth。

    點擊圖片放大

Abelseth因姦成孕，其後誕下一名女嬰。巴恩斯直至2010年發現女兒的存在，隨即與Abelseth展開法律訴訟試圖爭奪女兒撫養權。巴恩斯獲得女兒的一半撫養權。

Abelseth在2015年已提交報告指證巴恩斯當年的性侵行為，但巴恩斯上月指控Abelseth購買了一部手提電話給現年16歲的女兒後，法庭宣判撤銷Abelseth對女兒的監護權。

法庭更下令Abelseth需要向巴恩斯支付女兒的贍養費。

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據悉，巴恩斯經營一間名為Gumbeaux Digital Branding的網頁設計企業，公司網站顯示路易斯安那州Ponchatoula地區警方亦為其客戶。

Abelseth堅稱事發時她是在不同意的情況下被逼發生性行為。不過由於該州的最低合法性行為年齡為17歲，無論Abelseth當時是否同意，男方行為都屬於犯法。

據悉，當地警方未有派員上門調查事件，巴恩斯至今也未有遭到落案起訴。

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