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【虛假產地來源】連鎖集團被揭違反《商品說明條例》　充公逾千包魷魚乾

商業 18:10 2022/06/15

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有連鎖零售集團出售的袋裝魷魚乾，被發現附有虛假產地來源說明。（資料圖片）

有一連鎖零售集團因出售一款懷疑附有虛假產地來源說明的袋裝魷魚乾，今日被裁定違反《商品說明條例》，被判罰款4萬元。

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據政府公布，海關早前接獲舉報，指一個連鎖零售集團出售一款懷疑附有虛假產地來源說明的袋裝魷魚乾。海關人員隨後從該集團位於小西灣、尖沙咀和將軍澳的分店試購該款袋裝魷魚乾。經調查後發現包裝上均附有兩個產地來源標籤，分別為「原產国名 中国」和「Country of origin: Japan」。

海關其後採取行動，在該集團其中3間分店和1個貨倉檢獲共1,434包袋裝魷魚乾，價值共11,535元。經檢查相關紀錄後，海關人員發現該款袋裝魷魚乾的原產地為中國。 

該連鎖零售集團今日在東區裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款4萬元；涉案的袋裝魷魚乾亦被充公。 據東區裁判法院今日的法庭日誌，牛奶有限公司旗下的萬寧、惠康以及Market  Place by Jasons因「供應未能符合雙語警告或警誡規定的消費品 」而需上庭。

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責任編輯：葉泳珊

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