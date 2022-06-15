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【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius傳財務重組　據報已聘請律師

Hot Talk 17:02 2022/06/15

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【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius傳財務重組　據報已聘請律師

加密貨幣再現「幣災」，拖累加密貨幣借貸公司Celsius剎停提款服務，重創投資者信心，加劇加密貨幣跌勢，有外電指，Celsius已聘請律師事務所Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP的重組律師，就日益嚴重的財務問題提供可能的解決方案。Akin Gump 及Celsius發言人據報也沒有立即回應事件。

上周Celsius通知用戶，由於極端市場波動，暫停賬戶之間的所有提款、掉期和轉賬。外電引述知情人士表示，Celsius 會首先考慮從投資者尋求潛在融資，但也在探索其他戰略選擇，包括財務重組。

擁有 170 萬用戶的Celsius會將部分客戶存款借給其他用戶以賺取回報，根據其網站，截至 5 月 17 日，該公司管理118 億美元的資產，並為用戶提供高達 18.63% 的加密貨幣存款年收益率。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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