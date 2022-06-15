嘉峯匯中層一房僅「象徵式」減租200元　租客心儀價格實惠　睇樓一次即承租

樓市前景未明，部分人選擇繼續租樓，而隨着啟德區配套愈來愈好，加上多個新盤相續入伙，吸引不少外區客到啟德區尋寶。

香港置業陳澤桁說，嘉峯匯1B座中層F室，實用面積約287平方呎，一房間隔，向東南，望樓景，月租原叫價1.48萬元，放租一星期即吸引外區客洽詢，終「象徵式」減價200元，以1.46萬元租出，實用呎租約50.9元。據悉，新租客為分支家庭，心儀單位價格實惠，故睇樓一次即決定承租。資料顯示，業主於2021年2月以約773.4萬元購入上述單位，以目前月租1.46萬元計，租金回報率2.26厘。

香港置業胡耀才說，嘉峯匯1A座低層E室，實用面積762平方呎，三房套間隔，向南，望啟德體育園景觀景，月租原叫價2.8萬元，放租一個月獲外區客洽詢，終減租1,000元，以2.7萬元租出，實用呎租約35.4元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位向南，而且間隔實用，故睇樓一次即決定承租。資料顯示，業主於2021年2月以約1,995.7萬元購入上述單位，以目前月租2.8萬元計，租金回報率1.68厘。

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