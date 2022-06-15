萊坊：加息僅影響少數上車買家　 料中小型住宅樓價全年最多升5%　或再創歷史新高

美國聯儲局議息在即，市場預計加息0.75厘機會極大。雖然香港銀行未有跟加，但與樓按相關的一個月期港元銀行同業拆息（HIBOR）今日已升至0.52厘。如果港息加快緊隨美息上調，業主供樓開支必然增加，而樓價亦可能因此下跌。

不過，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，雖然香港或於下半年加息，但預計實際按息仍會在兩厘以下，對市場整體購買力影響不大，只會影響少數上車買家。他又預計，全年中小型住宅樓價將升3%至5%，甚至再創歷史新高。

值得留意的是，雖然該行睇好今年樓市，甚至認為樓價有可能再創新高，卻預計睇淡租務市場，相信今年租金繼續下跌，料一般住宅租金最多跌2%，豪宅則跌最多1%。

【2022焦點新盤】飛揚一房示範單位登場 全屋不設露台 室內空間更見使【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

同場加映︰【青姐話】半生不死 等待沖喜

【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機