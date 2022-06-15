同區新盤大賣都無用　白石角雲滙低層兩房蝕13.1萬

雖然新地（00016）旗下大埔白石角Silicon Hill銷情理想，但同區半新盤未有受惠，更再現蝕讓成交。

世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍說，雲滙8座低層A5室，實用面積470平方呎，兩房間隔，座向東北，望園景，原叫價880萬元，放盤8個月，終減價48萬元，以832萬元易手，實用呎價約17,702元。

值得留意的是，雲滙同是新地發展的住宅項目。據了解，原業主於2018年8月以845萬元一手購入上址，持貨近4年，現賬面蝕約13萬元，物業期內貶值約2%。

【2022焦點新盤】飛揚一房示範單位登場 全屋不設露台 室內空間更見使【下一頁】

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