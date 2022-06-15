【eBay】eBay將在港增加招募賣家　開拓6大汽車配件跨境市場

▲ eBay集團今年將擴大在香港招募賣家，並根據歐美市場的買家需求、結合香港供應鏈及地理位置優勢，公佈汽車配件的「戰略子類別」。（法新社圖片）

eBay集團今年將擴大在香港招募賣家，並根據歐美市場的買家需求、結合香港供應鏈及地理位置優勢，公佈汽車配件的「戰略子類別」（Strategic sub-categories）。汽車配件在全球需求持續上升，今次eBay公佈相關的戰略子類別，旨在為本港賣家提供參考，協助他們透過eBay平台銷售至全球。

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聚焦6大市場汽配類別

eBay香港汽車配件賣家於2021年出口歐美市場的銷售成績卓越，本地中小企透過eBay出口外銷汽車配件錄得強勁增長。其中，汽車保險杆（泵把）在eBay平台銷量大幅攀升達近5倍、煞車卡鉗支架錄得近3成半的銷售增長、汽車舉升套件則年升逾2倍。

eBay公佈的汽配戰略子類別涵蓋輪胎、輪胎輪轂、汽車座椅、汽車及卡車懸架彈簧等配件品類。

該企的管理團隊會利用大數據，來發掘香港賣家滲透率低、但擁有製造和供應優勢的產品類別，並綜合考慮線下市場規模，線上需求等因素，鎖定美國、英國、澳洲、意大利、西班牙、法國為香港6大主要出口市場，協助賣家為今年的出口跨境電商作好規劃。

成交費調低近1成

eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩表示：「eBay香港賣家產品種類豐富多元，客戶服務完善，令他們一直受到歐美買家青睞。」

就供應面而言，香港的地理位置優越，鄰近中國內地、印度、日本及韓國等汽車配件生產製造中心，為本地賣家進軍歐美市場提供先天優勢。

此外，eBay亦從平台收費優惠及培訓課程著手，支持香港賣家外銷出口。近期eBay已調低汽配類別的成交費，以提升賣家利潤空間。不論是普通、精品、超級或企業級客戶，只要銷售額超過1,000美元（約7,850港元），即可將成交費調低近1成。eBay期待更多香港汽配供應商加入其跨境銷售網絡，攜手拓展全球業務。

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責任編輯：李智美