【儲局加息】 「新債王」岡拉克：聯儲局應在本周議息會議　加息至3厘

美國通脹高企，令不少市場人士預計聯儲局將在本周四（16日）凌晨舉行的議息會議中，加息0.75厘，以壓抑通脹。不過，有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）在Twitter上表示，聯儲局應在是次議息會議加息至3厘。

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目前聯邦基金利率為0.75至1厘，據岡拉克的說法，即聯儲局需在今次議息會議加息2厘。包括高盛、摩根大通在內的一些大行預計，聯儲局將在6月和7月加息75個基點，然後在9月加息50個基點。

另外，對沖基金經理Bill Ackman亦提出，如聯儲局在本周會議加息100基點，再在7月加息100基點，並在之後繼續維持利率水平，情況或會較好。

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責任編輯：黃苑筠