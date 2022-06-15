大摩列出香港中國市場主動長倉基金 25大持股名單

俄羅斯及烏克蘭爆發戰事，加上內地出現新一輪疫情，港股上半年一度尋底。惟隨著中央接連推出措施穩定經濟，加上本港疫情降溫，恒指上半年前夕終再度企穩20000點之上。大摩發表報告，統計香港及中國市場包括國際和美資基金在內的多隻主動長倉基金的持倉情況後，列出上述基金的25大持股，當中包括16隻本港上市股份，以及多隻在本港和美國同時上市中概股。

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大摩列出香港中國市場主動長倉基金持股名單：

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大摩又列出各股近期的主動持倉變動，其中保險巨企友邦(01299)在這數值表現最佳，增加5.5%，其次是增加1.9%的貴州茅台(滬：600519)。打入主動長倉基金第二大持股的阿里巴巴(09988)則表現最弱，減少3.3%。至於基金第一大持股騰訊(00700)，近期主動持倉亦減少2.3%。

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