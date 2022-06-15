【Internet Explorer】IE瀏覽器面世27年 微軟宣布今起停支援

微軟宣布從今日（15日）起，停止支援網路瀏覽器Internet Explorer（IE），結束其27年的服務。不過原用戶仍可透過Microsoft Edge內置的IE模式，訪問需要使用IE的舊網站和應用程式。

IE瀏覽器於1995年與Windows 95一起問世，至今已27年，，是許多人的網路初體驗，十多年來一直是主流網路瀏覽器。微軟於去（2021）年5月宣布，將於2022年6月15日永久停用IE，未來會專注於Microsoft Edge的研發使用，強調Edge能提供比IE更快、更安全和更現代的瀏覽體驗。

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在2002年至2003年期間，IE的使用率達到了頂峰（約為95%），不過後來更多瀏覽器陸續出現，在Mozilla Firefox於2004年正式推出後，IE的龍頭寶座開始漸漸不穩，加上2008年搜尋引擎巨頭Google推出Chrome之後，吸引許多使用者轉用，也讓更新速度緩慢的IE終於不再是多數的選擇。而在更多瀏覽器相繼問世後，微軟在2015年推出Edge投入競爭，Edge並在後來取代了IE，而Edge瀏覽器中還是有內建IE模式，供使用者在必要的時候開啟。

微軟於2020年11月30日，停止Microsoft Teams Web應用（如Office 365、OneDrive、Outlook等） 對IE 11的支援，而由去年8月17日開始，其餘的Microsoft 365應用和服務將不再支持IE 11。

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責任編輯：龍紀瑩