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【通脹時代】花旗看好5板塊最少8隻股份 受惠美元升值

股樓投資 18:21 2022/06/15

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美國上月通創近40年新高，觸發當地加息預期升溫之下，美匯指數日前創近20年新高，美元兌多個主要貨幣繼續升值。花旗發表報告指，多達5類板塊可成為美元強勢下的贏家，包括電池、工業出口、中資保險和光學元件供應商等。惟個別美元債務比重較高的股份，仍未必可受惠美元升值。

【高息股】聯想集團48億元 向電盈收購ITS業務  詳情請看【下一頁

花旗列出潛在受惠美元升值的股份和板塊一覽：

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【國泰 293】 國泰5月載客量按年增1.4倍 仍較疫前挫98% 預告上半年虧損按年收窄  詳情請看【下一頁

另外，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預期，今年美國聯邦基金利率將上調275點子，隨著美國加快加息步伐，相信是次香港銀行同業拆息（Hibor）上升速度將較之前的加息周期快，亦預期今年底３個月Hibor將達1.6％，明年底3個月Hibor達2.6％，今年第四季本港銀行或上調最優惠利率25點子。

同場加映  【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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撰文 : 李尚毅

中國石油股份（00857） 港股
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