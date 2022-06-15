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【太空大計】美FAA公布Starship環評報告　Elon Musk：7月準備升空

科技 17:05 2022/06/15

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馬斯克（Elon Musk）旗下航空科技公司Space X的星際飛船Starship發射計劃，進行得如火如荼。美國聯邦航空總署（FAA）近日，公布針對Starship首次軌道試射的環評報告，列出75項SpaceX需遵守的緩解措施。

【UAP】NASA成立研究小組　專責分析「不明空中現象」

據外媒報道指，FAA就SpaceX星際飛船首次軌道試射發表環評報告，認為SpaceX從博卡奇卡發射場（Boca Chica launch site）發射火箭「未發現重大影響（FONSI） 」。

惟SpaceX必須遵守逾75項用作減少影響周遭環境與公眾權益的緩解措施，方有機會獲得最終的發射許可證，正式從私人發射場發射火箭。多項緩解措施當中包括改變照明設備，以減少干擾海龜、保護水資源、限制噪音、控制生物危害物質、季度清理博卡奇卡海灘等。

Elon Musk親自到場監督　準備下月升空

雖然SpaceX未有就FAA的環評報告作回應，但行政總裁Elon Musk在FAA發表環評報告的翌日，於Twitter上表示，Starship準備好在下月升空。他亦已抵達發射場，親自審視計劃進度，並計劃於8月發射第二艘Starship。

事實上，SpaceX最初希望在去年夏天，進行Starship軌道飛行測試，但由於不少住在發射場附近的居民強烈要求該企提供完整的環境影響報告，加上FAA五度延遲發表有關試射的環評報告，令試射日期一再推延。

【航天科技】Astra火箭發射失敗　NASA損失兩顆氣象衛星

【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案

責任編輯：殷凱怡

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