【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓

▲ 本地女團After Class亦在Yahoo Metaverse大樓內變身成Avatar表演。（Yahoo提供圖片）

進入Web 3.0時代，元宇宙及NFT技術興起，互聯網亦面對革新，企業反及個人用戶可從不同供應商的服務推陳了解一二，利用技術為生活帶來新意，企業亦能尋得更多商機，雅虎香港最近就推出元宇宙虚擬俱樂部，帶女團After Class上線。

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元宇宙成熱門話題，雅虎香港網絡媒體內容總監張慧儀表示，該公司由本月13至30日會在Decentraland上推出Yahoo Metaverse，而由今日至19日在該三層高的虚擬俱樂部大樓上更推出不同內容，包括NFT畫廊，以啟業運動場為藍本的藍球場。另外，本地女團After Class亦在該大樓內變身成Avatar表演，該女團會於6月17日在Yahoo Metaverse大樓天台播放 MV，張慧儀透露，今年會陸續有不同的元宇宙相關活動及內容推出。

▲ Yahoo在Decentraland上推出虚擬俱樂部大樓。（Yahoo提供圖片）

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雅虎亞太區創意工作室廣告創意高級總監李凱樂亦強調數碼沉浸式融合將有助釋放下一代互聯網的創造力，該批工具包括身份識別方案Connect ID，並強調能提供全渠道營銷，可滿足廣告商及內容發佈者需求，而他亦強調Connect ID附合私隱保障等法規要求。而沒有用戶登入的Next Gen Audiences技術則可透過IP，裝置等收集用戶行為，但強調與私隱無關。李凱樂補充，雅虎可以為客戶的將如NFT等放到廣告內，又或在廣告中加入AR，VR元素。

記者：彭振濠

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