Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物

美國名媛Kim Kardashian上月穿著已故女星瑪麗蓮夢露的經典晚裝，出席有「時裝界奧斯卡」之稱的慈善晚會Met Gala。有網站周一（13日）公開被Kim Kardashian穿著後的晚裝照片，發現拉鏈位置多處爆開及甩線，被網民質疑她「破壞文物」。

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一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）60年前為時任美國總統約翰甘迺迪 （John F. Kennedy） 唱生日歌所穿著的晚裝，堪稱全球最貴連身裙，現時價值480萬美元（3,744萬港元）。

加州「Ripley’s Believe It Or Not」博物館上月把晚裝借給Kim Kardashian穿著參加Met Gala，Kim Kardashian透露為著得落這件經典晚裝，數周内減磅7公斤。她接受著名時尚雜誌《Vogue》訪問時指，自己很尊重晚裝以及其歷史意義，在穿著裙子時絕對不會坐下或吃東西，避免發生任何損壞風險。

網媒「Pop Crave」周一在Twitter發布兩張照片，顯示Kim Kardashian穿著後，晚裝多處拉鏈位置爆開而露出線頭，更有不少水晶甩落的情況。

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據悉，Kim Kardashian在Met Gala行紅地氈時已無法將晚裝完全拉上，於是身披白色皮草遮掩，然後換上另一條複製品參加活動。

不少網民批評Kim Kardashian毀壞「夢露裙」，指她破壞文物，應該一開始就只穿複製品出席Met Gala。

Ripley's發表聲明指，沒有發現裙子有損毀現象，又稱讚Kim Kardashian對具歷史性的晚裝展示最大尊重，依照指引不作任何改動、只穿著行紅地氈，為晚裝賦予另一意義。

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責任編輯：郭麗明