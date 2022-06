Kim Kardashian疑著爛瑪麗蓮夢露晚裝 網友批：破壞文物

美國名媛Kim Kardashian上月穿著已故女星瑪麗蓮夢露的經典晚裝,出席有「時裝界奧斯卡」之稱的慈善晚會Met Gala。有網站周一(13日)公開被Kim Kardashian穿著後的晚裝照片,發現拉鏈位置多處爆開及甩線,被網民質疑她「破壞文物」。

一代性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)60年前為時任美國總統約翰甘迺迪 (John F. Kennedy) 唱生日歌所穿著的晚裝,堪稱全球最貴連身裙,現時價值480萬美元(3,744萬港元)。

加州「Ripley’s Believe It Or Not」博物館上月把晚裝借給Kim Kardashian穿著參加Met Gala,Kim Kardashian透露為著得落這件經典晚裝,數周内減磅7公斤。她接受著名時尚雜誌《Vogue》訪問時指,自己很尊重晚裝以及其歷史意義,在穿著裙子時絕對不會坐下或吃東西,避免發生任何損壞風險。

網媒「Pop Crave」周一在Twitter發布兩張照片,顯示Kim Kardashian穿著後,晚裝多處拉鏈位置爆開而露出線頭,更有不少水晶甩落的情況。

據悉,Kim Kardashian在Met Gala行紅地氈時已無法將晚裝完全拉上,於是身披白色皮草遮掩,然後換上另一條複製品參加活動。

不少網民批評Kim Kardashian毀壞「夢露裙」,指她破壞文物,應該一開始就只穿複製品出席Met Gala。

Ripley's發表聲明指,沒有發現裙子有損毀現象,又稱讚Kim Kardashian對具歷史性的晚裝展示最大尊重,依照指引不作任何改動、只穿著行紅地氈,為晚裝賦予另一意義。

