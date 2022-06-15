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【中概股】百度據報謀逾500億溢價出售主要股權　愛奇藝：消息不實屬謠言、盤前跌幅收窄至1%（第二版）

股市 16:44 2022/06/15

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【中概股】百度據報謀逾500億元溢價出售主要股權　愛奇藝盤前跌7.5%

路透社引述消息指，百度 （09888） 正考慮出售串流平台愛奇藝（美：IQ）主要股權。報道引述消息指，百度目前持有愛奇藝約53%股權，尋求交易作價可達70億美元（約550億港元），更高於愛奇藝最新約40億美元市值。若以70億美元計價，百度尋求每股8.13美元套現，溢價逾7成，並反映公司減少消費互聯網業務。

愛奇藝最新在回應內媒時指，有關消息不實，純屬謠言。愛奇藝盤前股價跌幅收窄，最新跌1.3%，暫報4.61美元。

愛奇藝高層早前接受訪問時曾稱考慮來香港上市，但未有交代時間表。

路透引述兩名匿名人士指，百度早前完成評估，認為集團未來會更集中在資本投資集中的人工智能和自動駕駛業務，愛奇藝不再是集團核心資產。另有消息指，百度已委任美銀協助潛在出售交易。

報道指，目前已有私募基金、國企有意競投，包括總部設在香港的太盟（PAG）、中國移動 （00941） 都是潛在買家，中移動目前已持有「咪咕視頻」品牌。

太盟、中移動都未有回應。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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美股 港股 中國概念股 百度集團—SW（09888） 愛奇藝（美：IQ）
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