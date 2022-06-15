▲ 【美國加息】中金：聯儲局或引導市場預期更陡峭加息路徑 連鎖反應抑制美股估值、實際利率走高

美國5月通脹超預期，市場聚焦美國聯儲局於香港時間周四凌晨公佈議息結果，中金發表報告指，5月通脹數據促使聯儲局可能需要引導市場「相信」一個更為陡峭的加息路徑，才能實現其控制通脹的政策目標。

中金指出，美聯儲需要設置一個更高的緊縮目標，而市場也需要一個再度向這一目標「靠攏」的過程 ，參照 3月美聯儲給出的預測的對應關係，預測今年底CPI按年增6%以上，所對應的年底加息目標至少要提高到 3至3.5厘左右，較此前2.5至2.75厘高出 50至75基點。中金測算10年美債中樞有可能需要從2.9至3.2厘上移至3.5厘左右。

連鎖反應：抑制市場估值 際融資成本抬升

報告認為，市場需要重新向美聯儲更高的緊縮目標靠攏的過程會直接推升利率水平，而利率水平走高將引發連鎖反應，包括抑制市場估值，尤其是成長風格。中金預期，美股估值的合理位置可能會相應降至 14至14.5倍左右，較目前 15.7倍低 8至10%。

中金提到實際利率上行，疊加美元走強壓制黃金，實際融資成本抬升會對成長股以及沒有現金流的黃金等資產帶來較大壓力。

美股盈利不排除仍有下調空間 第4季或現政策退坡

部分美股首季業績尤其龍頭零售及科技公司指引不及預期，中金稱，情況已經引發市場對於後續增長放緩的擔憂，而金融條件的不斷收緊、通脹處於高位也會加大增長的壓力，預計美股盈利不排除仍有下調空間，通常情緒調整情緒轉負都會持續一到兩個季度 。

中金預計海外市場第3季依然將處於緊繃狀態，主要就考慮到美聯儲未將基準利率抬升到中性利率之上，同時通脹維持高位而增長下行壓力顯現。與此同時，原有的通脹路徑預測下，預計第4季不排除出現政策退坡的轉機，例如 9月加息幅度降至0.25厘。

相關文章：

【美國加息】Bill Ackman︰聯儲局加息1厘會更好

【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15% 儲局前主席沃爾克大手加息5厘 聯邦基金利率曾高見20厘

【美國加息】渣打：儲局本周料加息半厘 7月及9月會議料再各加半厘

責任編輯：李哲毅