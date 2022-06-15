▲ 【薪酬趨勢】JobsDB：今年全港打工仔平均加薪3.2%、7成獲發雙糧花紅 呢個行業人工升幅最高

求職平台JobsDB發布《2022年薪酬調查報告》，僱員平均薪酬加幅為3.2%，為近三年來最高增幅，並逐漸回復至疫情前水平。

報告顯示，約有53%全職僱員獲加薪，按年增19%。其中，加薪幅度最高工種為「數據分析及研究」，錄得7.3%升幅，其次是「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」，薪酬錄得6.4%升幅，而「公關 /企業事務 」亦錄得6.1%升幅。

至於凍薪（41%）及減薪（6%）的比例分別按年減少14%及5%。受疫情影響的行業仍錄得下跌，零售銷售及餐飲業平均薪酬分別下跌4.8%及1.1%。

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7成人獲發雙糧或花紅 逾半轉行加薪約1.4%

當中72%受訪者表示獲發雙糧或花紅，按年增6個百分點，平均獲1.4個月花紅，按年增0.2個月。

另外，研究調查指出，表示有轉行的受訪者中53%獲加薪，按年增8個百分點，轉行平均薪酬調整為1.4%，較往年負8.3%增近10個百分點。

當中3至5年職齡僱員中72%獲加薪，0至2年職齡僱員中67%獲加薪。JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，有意轉工或轉行求職者應報讀相關課程裝備自己，提升個人競爭力及轉行勝算。

近半數人願意出差

47%受訪者表示不介意到海外工作，熱門地點依次為英國（47%）、澳洲（42%）及新加坡（30%）。當中25歲以下僱員中53%願到海外工作，而職場新人及高管各有六成表示對海外工作或移民感興趣。35歲以下人士由往年首選為英國，今年改為澳洲；36歲至45歲則首選英國，46歲或以上傾向內地。

是次報告於今年3月至4月期間委託獨立調查機構，向本港3,632名僱員進行網上調查。

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